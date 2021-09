Presentato a Roma il primo memorial Antonio Parente

22 Settembre 2021 19:42

Si è svolta a Roma, presso la sede Asstra, la conferenza stampa di presentazione del 1° Memorial Antonio Parente. Oltre ai membri del Comitato promotore, hanno partecipato il Dott. Enrico Puia, Direttore Generale Trasporto Ferroviario; l’ing. Marco D’Onofrio, Direttore Generale investigazioni e sicurezza Ferroviaria; l’ing. Virgilio Di Giambattista e la Dott. Clara Ricozzi gia Direttori Generali MIT e la dott.ssa Giuseppina Gualtieri Presidente Ferrovie Emilia Romagna. L’idea di dedicare ad Antonio Parente un memorial nasce nei mesi scorsi dal neo comitato costituito per l’organizzazione di eventi di carattere scientifico, culturale e umanitario che ricordassero il compianto direttore Generale del MIT nonché Amministratore Unico di Ferrovie della Calabria, prematuramente scomparso il 12 novembre 2020. Il Comitato, presieduto da Aurora Parente, figlia di Antonio, è composto dal Direttore Generale Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile, dott. Angelo Mautone; dal Direttore Generale ASSTRA, dott. Emanuele Proia; dal Direttore EAV, ing. Pasquale Sposito; dall’Amministratore Unico di Ferrovie della Calabria Srl, dott. Aristide Vercillo Martino e dal Dott. Giuseppe Lo Feudo ex Direttore Generale FdC Srl, ha individuato in Ferrovie della Calabria S.r.l., il soggetto attuatore di questa prima iniziativa. Antonio Parente, con il suo talento e la sua determinazione professionale è sempre stato di esempio e di stimolo a nuove sfide per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di condividerne il percorso umano e lavorativo. La continua crescita professionale e lo sguardo orientato al futuro sono sempre state le sue caratteristiche peculiari.

Parente ha sempre sostenuto che la qualità della futura classe dirigente dipendesse molto dal tipo di percorso formativo vissuto ma consapevole del fatto che non tutti gli studenti brillanti possono permettersi un adeguato percorso di formazione manageriale capace di sviluppare i talenti. Attraverso un bando pubblico i giovani meritevoli potranno beneficiare di una borsa di studio per un Master e/o Dottorato di Ricerca in materie attinenti l’ambito generale del Trasporto Pubblico; inoltre saranno anche predisposti fondi annuali per l’acquisto di strumenti innovativi anche ai fini didattici di base. I vincitori beneficiari della borsa di studio saranno selezionati da un qualificato Comitato scientifico, tra i figli del personale dipendente delle Aziende pubbliche e private, operanti nel settore del Trasporto Pubblico ed iscritte regolarmente in ASSTRA, che presenteranno un elaborato su “Gli effetti di innovazione e cambiamento nella mobilità collettiva e nel trasporto pubblico emerse dall’esperienza e dalle criticità affiorate nel corso dell’emergenza pandemica Covid”. Per l’assegnazione degli strumenti innovativi didattici, i beneficiari saranno selezionati tra i figli dei dipendenti Fdc che presenteranno un elaborato/disegno inerente la suddetta tematica in base al livello di scolarità. Il Bando pubblico sarà pubblicato sul sito dedicato che sarà a breve on line www.memorialantonioparente.it e sui siti di ASSTRA e di Ferrovie della Calabria. L’assegnazione dei premi sarà effettuata in occasione di un qualificato ed interessante evento pubblico in programma nel mese di novembre p.v.