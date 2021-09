20 Settembre 2021 16:36

Poste Italiane: a Reggio Calabria, Palmi e Locri il nuovo folder “l’Italia riparte”. La collezione segue quelle delle cartelle filateliche “La Forza dell’Italia” e “Le Meraviglie dell’Italia”

Dopo l’emissione del 30 giugno da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di una serie di francobolli dedicati ad alcune delle città italiane (Roma, Milano, Firenze, Venezia, Napoli e Palermo) simbolo della bellezza, dell’arte e della cultura, il nostro Paese vuole ripartire proprio dal turismo, leva importante della sua economia. Poste Italiane ha realizzato così un prodotto filatelico di pregio, una cartella contenente i sei minifogli da dieci francobolli di ciascuna città, più un foglietto con i francobolli dedicati alle sei metropoli. Questa collezione segue quelle delle cartelle filateliche “La Forza dell’Italia”, dedicate alle professioni che sono state in prima linea nel periodo di emergenza sanitaria e “Le Meraviglie dell’Italia”, una raccolta di francobolli dedicati a illustri personaggi della cultura, dell’arte e della scienza che hanno fatto grande l’Italia. Il francobollo in un piccolo spazio racconta grandi storie legate a personaggi, opere d’arte e paesaggi. Il mondo dei francobolli italiani ha saputo raccontare nel tempo il nostro Paese, raffigurando le eccellenze che ne costituiscono il patrimonio artistico e culturale, per questo motivo la realizzazione di questi prodotti vuole contribuire a un rilancio dell’immagine “Italia”, attraverso un racconto fatto dai francobolli. La cartella ha una tiratura di 1.200 esemplari e può essere acquistata negli uffici postali con sportello filatelico di Reggio Calabria (via Miraglia), Palmi (via Battisti) e Locri (via Roma), nei dieci Spazio Filatelia del territorio o sul sito filatelia.poste.it al prezzo di 120€.