Pordenone-Reggina LIVE, le formazioni ufficiali: sorpresa nell’attacco amaranto, Regini dal 1′

21 Settembre 2021 19:34

La Reggina torna in campo per il turno infrasettimanale e fa visita al Pordenone: formazioni ufficiali, cronaca in diretta, aggiornamenti in tempo reale, sintesi e tabellino del match valido per la 5ª giornata del campionato di Serie B 2021/22

Turno infrasettimanale oggi per la Serie B, allo stadio Guido Teghil si gioca Pordenone-Reggina. Clima molto diverso all’interno dei due spogliatoi, i padroni di casa infatti sono ancora a quota zero in classifica ed hanno l’assoluta necessità di invertire il trend. Nel turno scorso è arrivato il ko per 1-0 sul campo del Cittadella, pur giocando un’ottima partita ma senza riuscire ad essere cattivi sotto porta. Contro gli amaranto giocherà Folorunsho, che in riva allo Stretto ha lasciato un bel ricordo, mentre sarà assente l’ex Messina Ciciretti, mentre tornano a disposizione Perri in difesa, Onisa a centrocampo, Butic e Mensah in attacco. Dal canto suo gli uomini di mister Rastelli vogliono proseguire la striscia vincente che li vede fin qui imbattuti con due vittorie e due pareggi. L’ultimo successo è arrivato proprio sabato contro la Spal, in Friuli gli amaranto faranno di tutto per portare a casa un altro grande risultato. Non resta che seguire la diretta su StrettoWeb con la cronaca testuale live e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Pordenone-Reggina: le formazioni ufficiali

Si avvicina il fischio d’inizio di Pordenone-Reggina. Come annunciato alla vigilia della sfida sulle nostre pagine, leggero turnover per il tecnico Aglietti. Regini prende il posto di Stavropoulos, mentre a centrocampo c’è Bianchi al posto di Hetemaj. In attacco, invece, Montalto inizia da titolare e sarà affiancato dalla sorpresa Cortinovis, alla prima chance dal 1′. Di seguito le formazioni ufficiali:

Pordenone (4-3-1-2): Perisan; El Kaouakibi, Sabbione, Camporese, Chrzanowski; Magnino, Petriccione, Zammarini; Kupisz; Folorunsho, Sylla. A disposizione: Bindi, Stefani, Barison, Tsadjout, Pellegrini, Pasa, Misuraca, Valietti, Bassoli, Pinato, Cambiaghi, Perri. Allenatore: Rastelli

Reggina (4-2-3-1): Micai; Lakicevic, Cionek, Regini, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Ricci, Cortinovis, Rivas; Montalto. A disposizione: Turati, Loiacono, Stavropoulos, Amione, Liotti, Hetemaj, Gavioli, Bellomo, Laribi, Denis, Galabinov, Tumminello. Allenatore: Aglietti

Arbitro: Francesco Meraviglia di Pistoia. Assistenti: Gamal Mokhtar di Lecco e Giuseppe Maccadino di Pesaro. IV Ufficiale: Andrea Bordin di Bassano del Grappa. VAR: Giovanni Ayroldi di Molfetta; AVAR: Edoardo Raspollini di Livorno.