Pordenone-Reggina, i convocati neroverdi: Rastelli ne chiama 27, fuori Ciciretti

21 Settembre 2021 15:13

I convocati del tecnico del Pordenone Massimo Rastelli per il match di questa sera contro la Reggina: out in due

Non ci sarà Ciciretti, vecchia conoscenza amaranto. L’ex Chievo, ma soprattutto Messina – per le memorie dei reggini – non ritroverà mister Aglietti, con cui ha condiviso l’esperienza in gialloblu l’anno scorso. Oltre a lui, arrivato dal Napoli in prestito insieme a Folorunsho, sarà assente anche Falasco dalla lista dei convocati del Pordenone per il match di questa sera contro la Reggina. A fronte delle due assenze, però, rientrano Perri in difesa, Onisa a centrocampo e Butic e Mensah in attacco. Sono 27 gli elementi scelti da Rastelli, eccoli di seguito.

Portieri: Bindi, Fasolino, Perisan

Difensori: El Kaouakibi, Sabbione, Stefani, Barison, Valietti, Bassoli, Camporese, Chrzanowski, Perri

Centrocampisti: Petriccione, Onisa, Magnino, Pasa, Kupisz, Misuraca, Pinato, Zammarini, Folorunsho

Attaccanti: Mensah, Tsadjout, Pellegrini, Cambiaghi, Butic, Sylla