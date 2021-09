Pordenone-Reggina, amaranto in cerca del bis: dove seguire la diretta del match

20 Settembre 2021 16:12

Reggina-Spal, 5ª giornata del campionato di Serie B 2021/2022: ecco su quali piattaforme e canali seguire la diretta del match

Battere il ferro finché è caldo anche se, per noti motivi, il morale non sarà alle stelle. Dopo la vittoria entusiasmante e convincente contro la Spal, la Reggina va in casa del Pordenone (fischio d’inizio ore 20:30) nel primo turno infrasettimanale della stagione, valevole per la 5ª giornata del campionato di Serie B. I neroverdi dell’ex Folorunsho dopo quattro turni non hanno raccolto neanche un punto, a fronte di zero gol fatti e undici subiti, facendo anche registrare l’avvicendamento in panchina tra Paci e Rastelli. Guai, per questo, a sottovalutare l’avversario, che proprio a causa di questo score non avrà nulla da perdere e butterà il cuore oltre l’ostacolo. Aglietti lo sa bene e saprà mantenere alta l’attenzione.

Pordenone-Reggina: dove seguire la diretta in Tv o Streaming

Da segnalare la consueta diretta di DAZN, che già nella scorsa stagione ha raccontato le gesta amaranto. Per godersi lo spettacolo basterà avere una smart tv di ultima generazione compatibile con l’app di DAZN, oppure una televisione collegata al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. L’app di Dazn è disponibile anche su pc, smartphone e tablet.

Per quanto riguarda il satellite è da evidenziare il ritorno di Sky, che da quest’anno si è riaffacciato al mondo cadetto e offrirà Pordenone-Reggina nel pacchetto Calcio. Anche su Sky è possibile usufruire dello streaming: tramite Sky Go, in cui si potrà vedere la partita su smartphone, tablet o pc; oppure tramite Now Tv, l’altro servizio di streaming live e on demand di Sky.

Ma c’è anche una terza opzione per guardare Pordenone-Reggina ed è quella offerta, per la prima volta nella storia, dalla piattaforma Helbiz Media, che trasmetterà il campionato di Serie B sulla sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.