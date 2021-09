Ponte sullo Stretto, Salvini lo sostiene: “questi sì che sarebbero soldi ben spesi”

5 Settembre 2021 10:24

“Potrebbe essere la stessa immagine che ha dato il ponte di Genova”: Matteo Salvini si schiera ancora una volta a favore del collegamento stabile tra Messina e Reggio Calabria

“Anche il ponte sullo Stretto di Messina può essere il segno del genio e dell’ingegneria italiana. Sono soldi ben spesi per collegare l’Italia non solo alla Sicilia, ma al mondo. Potrebbe essere la stessa immagine che ha dato il ponte di Genova”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel suo intervento a un dibattito al forum Ambrosetti di Cernobbio. Il numero uno del Carroccio è un fermo sostenitore dell’infrastruttura che collegherebbe Messina e Reggio Calabria, sarebbe l’unica soluzione per portare l’Alta velocità fino in Sicilia e, come ribadito, diventerebbe il simbolo dell’Italia nel mondo.