Ponte sullo Stretto, Grasso: “nuovi studi di fattibilità sono spreco di denaro”

9 Settembre 2021 17:41

“Non serve altra burocrazia, serve che la politica si assuma la responsabilità della realizzazione di un’infrastruttura fondamentale”: è quanto scrive in un post Bernadette Grasso

Lo scetticismo del Governo nei confronti della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina è palpabile. Lo ha percepito anche Bernadette Grasso, deputato della Regione Siciliana, che in un commento pone dei dubbi sugli studi di fattibilità finanziati dal Governo e che dovranno portare a valutazioni entro la prossima primavera. “Ponte sullo Stretto, al via l’ennesimo studio di fattibilità. Ancora? È lo stesso ministro dei trasporti, Enrico Giovannini a darne notizia. Si valuteranno gli aspetti tecnici, ma anche ambientali, economici e sociali. Mi chiedo: perché continuare con studi, ipotesi e spreco di tempo e denaro? Esistono tutti i presupposti per la sua realizzazione, a una o a tre campate, basta che si ponga fine a questo disagio. Non serve altra burocrazia, serve che la politica si assuma la responsabilità della realizzazione di un’infrastruttura fondamentale per la crescita e la continuità territoriale”, si legge nel post del deputato siciliano.