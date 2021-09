Plastic Free torna in azione a Reggio Calabria con una nuova giornata nazionale dedicata all’ambiente

14 Settembre 2021 15:37

Reggio Calabria, l’evento si svolgerà domenica 26 settembre dalle ore 9:30 alle ore 12:30

Domenica 26 settembre, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, i volontari di Plastic Free, Differenziamoci Differenziando e Visionary Calabria si incontreranno al Tempietto per continuare la missione di sensibilizzazione sulla pericolosità della dispersione dei rifiuti nell’ambiente e per ripulire uno dei tratti più critici della città.

Per questa giornata sono previsti 300 appuntamenti in tutta Italia, che si svolgeranno contemporaneamente con l’obiettivo di raggiungere i 30.000 partecipanti e rimuovere dall’ambiente 300.000 kg di plastica e rifiuti vari.

Durante la mattina i volontari si sposteranno anche sul Lungomare Falcomatà, che in questi mesi è stato il luogo fulcro della movida reggina e che proprio per questo rappresenta il posto ideale per inaugurare una nuova stagione all’insegna del rispetto dell’ambiente e della cura del territorio.

Come di consuetudine, l’evento sarà aperto a grandi e piccini e compilando il form sul sito dell’associazione Plastic Free (https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/26-sett-reggio-di-calabria/) ci si iscrive ufficialmente e si dichiara di essere esenti dalle problematiche elencate nell’informativa anti-covid.

Si consiglia di portare con sé dei guanti da lavoro, un cappello e una borraccia con l’acqua. Tutto il resto dell’occorrente verrà fornito da parte delle associazioni e dall’ AVR, che si ringrazia per la collaborazione. L’evento è autorizzato dal Comune di Reggio Calabria.