“Pizza ai sapori di Calabria”: l’eufemiese Valerio Rositano si aggiudica il primo premio per la “pizza in pala” [INTERVISTA & FOTO]

17 Settembre 2021 23:38

A vincere per la categoria ‘pizza in pala’ è stato il pizzaiolo di Sant’Eufemia d’Aspromonte Valerio Rositano, che si è aggiudicato il primo premio

Lo scorso 14 e 15 settembre si è svolta a Tropea la terza edizione del campionato nazionale “Pizza ai sapori di Calabria”. Un appuntamento importante e molto atteso tra i professionisti della pizza, nella nostra regione e non solo. Il campionato si è svolto a Tropea, presso l’hotel “Orizzonte blu“, organizzato da Francesco Fortuna. Gli esperti pizzaioli sono stati giudicati e valutati da una giuria d’eccezione, con noti personaggi del settore gastronomico di tutta Italia. I partecipanti sono stati circa 120 e ogni pizza preparata richiamava e conteneva uno o più prodotti tipici calabresi. Lo scopo, infatti, è proprio quello di valorizzare i prodotti regionali attraverso il piatto italiano per eccellenza: la pizza.

A vincere per la categoria Pizza in pala è stato il pizzaiolo di Sant’Eufemia d’Aspromonte Valerio Rositano, che si è aggiudicato il primo premio (guarda le foto nella gallery scorrevole in alto). Un riconoscimento importante per Rositano, da tempo impegnato a livello locale e nazionale in campionati e corsi che gli hanno permesso, negli ultimi anni, di crescere molto professionalmente. “Questa vittoria per me è anche un ringraziamento nei confronti di Vincenzo Fotia, il quale mi ha permesso di inserirmi in questo circuito“, ci racconta. E per il pizzaiolo eufemiese gli impegni ufficiali non finiscono qui, come ci ha raccontato lui stesso in un’intervista: