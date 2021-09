Pippo Franco fiume in piena: “i vaccini sono ancora sperimentali e di morti ce ne sono”

16 Settembre 2021 15:07

L’attore romano Pippo Franco si è pubblicamente dichiarato scettico nei confronti dei vaccini, definendoli sperimentali

Pippo Franco fiume in piena. L’attore romano, inserito nella lista del candidato Sindaco di Roma Enrico Michetti, ospite a “L’aria che tira”, su La7, si è mostrato abbastanza scettico sui vaccini. “La penso come a Montagnier – ha detto – poi ognuno facesse ciò che vuole”. E alla domanda se si è vaccinato ha risposto: “ho il Green Pass, posso dire solo questo”.

Poi ha motivato la sua scelta legata a questi dubbi: “i vaccini sono ancora sperimentali e di morti ce ne sono. Ciascuno deve decidere in totale libertà che cosa vuole fare di se stesso tenendo conto di tutte le informazioni”. E quando gli fanno notare che non si può parlare di sperimentazione perché ci sono state miliardi di somministrazioni nel mondo nel 2021, lui dice: “per me basta solo una persona morta per il vaccino affinché questo si definisca sperimentale, l’uomo non è un numero, non è il suo codice fiscale o la pedina di un profitto dei mercati internazionali. La più grande opera d’arte che un uomo può vivere è la sua esistenza”.