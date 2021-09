Pietro Marino saluta di nuovo Reggio Calabria: l’ex Reggina dice addio (da capitano) alla ReggioMediterranea

22 Settembre 2021 15:17

Pietro Marino saluta Reggio Calabria per la seconda volta: dopo tre anni, il portiere dice addio alla ReggioMediterranea

Aveva già salutato una volta Reggio Calabria, ma era giovane e pieno di speranza. Le giovanili alla Reggina, l’esordio in prima squadra e poi fuori dalla città dello Stretto, era arrivato addirittura a Malta. Per Pietro Marino, successivamente, si aprono le porte della ReggioMediterranea, in Eccellenza. E’ esperto, ora, è uomo spogliatoio. Dopo tre anni, però, lascia di nuovo Reggio Calabria. Motivi familiari, il portiere si trasferisce al Nord Italia. Non difenderà più i pali della squadra reggina, che da ormai qualche anno tenta il salto in Serie D e che anche in questa stagione è partita bene. Sui social, non mancano i messaggi verso il giocatore, definito un “grande uomo prima che un grande portiere”.