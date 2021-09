Acr Messina, a Picerno per il bis: dove seguire la diretta della partita

25 Settembre 2021 10:25

Dove seguire la diretta della partita tra Picerno e Acr Messina, in programma domenica alle 14:30 e valevole per la 5ª giornata del girone C di Serie C

Ci vuole prendere gusto, l’Acr Messina. Dopo la prima vittoria stagionale contro la Virtus Francavilla, terza trasferta, a Picerno. I ragazzi di Sullo, che hanno perso una sola volta quest’anno, vogliono confermarsi fastidiosa outsider. In attesa di recuperare al meglio Balde e Milinkovic, i peloritani contano ancora sull’esperienza e sulla fame di gol di Vukusic, match winner di domenica scorsa. Fischio d’inizio alle ore 14.30.

Picerno-Acr Messina: dove seguire la diretta del match

Oltre alla consueta diretta su StrettoWeb, la partita sarà trasmessa come sempre su Eleven Sports, la piattaforma streaming che anche per quest’anno ha acquisito i diritti tv per trasmettere tutti i contenuti relativi alla Serie C. Per seguire il match bisogna abbonarsi sul sito e scegliere il pacchetto mensile o stagionale. Per vedere la gara in streaming è necessario disporre di una smart tv compatibile con l’app o con Android tv oppure accedere al sito di Eleven Sports dal browser della smart tv (se tale opzione è disponibile). Un’altra soluzione può essere quella di collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla televisione. Per farlo si possono utilizzare dispositivi wireless come Google Chromecast o Amazon Fire stick, oppure collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla tv usando un cavo da collegare all’uscita HDMI.