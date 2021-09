Piano Strategico triennale della Città metropolitana di Messina: tre tavoli tematici di co-progettazione, continua l’impegno per lo sviluppo del territorio

10 Settembre 2021 13:06

La Città metropolitana di Messina organizza per le giornate del 21, 22 e 23 settembre, ore 9.30 , un programma di tre eventi online che vedranno la partecipazione dei principali stakeholder del territorio

Nell’ambito del processo di predisposizione del Piano Strategico Triennale (PSM), la Città metropolitana di Messina organizza per le giornate del 21, 22 e 23 settembre, ore 9.30 , un programma di tre eventi online che vedranno la partecipazione dei principali stakeholder del territorio. Imprese, associazioni, enti sono tutti invitati per contribuire alla definizione di obiettivi e progettualità del Piano: uno step fondamentale per lo sviluppo strategico dell’area utile a delineare gli interventi concreti su cui fondare il Piano Strategico Metropolitano per un futuro sostenibile. Oltre al coinvolgimento e alla collaborazione di soggetti privati e pubblici nell’elaborazione del Piano Strategico, le finalità di questi tre incontri sono individuare le vocazioni territoriali, definire gli obiettivi specifici dell’Agenda Strategica, nonché elaborare idee progettuali volte al raggiungimento di tali obiettivi.

Calendario di dettaglio:

* 21 settembre 2021, ore 9.30 – 1° Tavolo tematico

Focus: Ambiente, Turismo, Mobilità

* 22 settembre 2021, ore 9.30 – 2° Tavolo tematico

Focus: Energia, Imprese, Cultura

* 23 settembre 2021, ore 9.30 – 3° Tavolo tematico

Focus: Innovazione, Digitalizzazione, Coesione sociale

Tutti gli stakeholder del territorio possono partecipare ad uno o più tavoli registrandosi al link seguente: https://it.surveymonkey.com/r/TavoliPSM.