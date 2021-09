Pgs Luce Messina, completata la “batteria” dei giocatori spagnoli: ufficiale il colpo Jose Luis “Parri”

2 Settembre 2021 22:19

La Pgs Luce Messina mette a segno il colpo Jose Luis Parrizas Molina “Parri”

La Pgs Luce Messina completa la “batteria” di giocatori spagnoli con l’arrivo di Jose Luis Parrizas Molina, per tutti più semplicemente “Parri”. Classe ‘94, può agire sia da pivot che come laterale, calcia bene con entrambi i piedi ed ha un innato fiuto del gol. Le sue caratteristiche potranno risultare preziose per le sorti della squadra biancazzurra, che si sta preparando in vista dell’inizio del campionato di serie B di calcio a 5, come confermano le parole del direttore sportivo Giovanni Pinizzotto, che crede ciecamente nelle qualità del talentuoso iberico. “Parri è un calcettista completo, che attacca con efficacia e sa difendere. Ha brillato nella Seconda Divisione spagnola, che è la nostra serie B. Oltre l’aspetto tecnico, mette in campo carattere e grinta, peculiarità fondamentali per inserirsi nel gruppo”. Come giudichi il mercato che avete fatto in questa calda estate? “Secondo me, abbiamo operato bene. Siamo riusciti a confermare i migliori atleti e poi preso elementi che faranno alzare il livello qualitativo dell’organico, dandoci quel qualcosa in più che mancava lo scorso anno. Insomma, dovrebbero esserci i presupposti per raggiungere, prima possibile, gli obiettivi prefissati”.

La società del presidente Fabrizio Caratozzolo ha organizzato, infine, degli “Open Day” per la scuola calcio a 5 ed il settore giovanile, rivolti a ragazzi nati dal 2005 al 2011. Si svolgeranno la prossima settimana nell’impianto di San Pietro e Paolo in via La Farina (da mercoledì a venerdì) e per i più grandi martedì pomeriggio nella palestra di Montepiselli.