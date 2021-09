Pelè tiene in ansia il mondo del calcio: ‘o rey operato di tumore al colon, l’annuncio sui social

6 Settembre 2021 20:23

“Sabato scorso sono stato sottoposto a un intervento chirurgico di lesioni sospette al colon destro”: si apprende in un post pubblicato su Instagram dall’ex campione brasiliano

C’è molto timore per le condizioni di salute di Pelè, il mondo del calcio resta in attesa di notizie dopo il suo ricovero. L’ex stella del calcio mondiale, ha annunciato, proprio in questi minuti, di essere stato operato di tumore al colon. Al momento le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni, ma la situazione resta sotto controllo dei medici che l’hanno operato nella clinica brasiliana di fiducia.

Le parole de ‘o rey pubblicato direttamente sui social: “amici miei, grazie mille per i messaggi di affetto. Ringrazio Dio perché adesso mi sento bene, ma soprattutto perché ha consentito al dottore Fabio e il dott. Miguel di prendersi cura della mia salute. Sabato scorso sono stato sottoposto a un intervento chirurgico di lesioni sospette al colon destro. Il tumore è stato identificato durante gli esami di cui ho parlato la settimana scorsa. Fortunatamente sono abituato a festeggiare grandi vittorie accanto a voi. Affronterò questa partita con un sorriso sul viso, tanto ottimismo e gioia per vivere circondato dall’amore dei miei amici e parenti”. Ha concluso l’ex campione brasiliano sulla sua pagina.