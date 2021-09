Calabria, pedina la ex e ne minaccia il nuovo partner: Carabinieri arrestano un 44enne di Crotone

9 Settembre 2021 17:50

Pedina la ex e minaccia il nuovo compagno della donna: arrestato dai Carabinieri un 44enne di Crotone già noto alle forze dell’ordine

Pedinava la ex fidanzata ed era arrivato anche a minacciare il suo nuovo compagno. Un comportamento violento che non poteva più essere tollerato quello di un 44enne di Crotone, arrestato dai Carabinieri della Stazione di Crotone che hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale cittadino. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per atti persecutori e minaccia grave e condotto presso la Casa Circondariale di Crotone. L’arrestato non accettava la separazione dalla donna e la fine della loro relazione sentimentale, nonchè la frequentazione dell’ormai ex compagna con un altro uomo. L’atteggiamento pericoloso dell’uomo ha fatto scattare la procedura di tutela delle vittime della violenza domestica e di genere “codice rosso” e la conseguente emissione del provvedimento restrittivo.