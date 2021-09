Pd: Letta, ‘Agorà per passare da quello che siamo a possibile maggioranza nel Paese’

1 Settembre 2021 19:43

Roma, 1 set. (Adnkronos) – “Noi abbiamo il dovere di avere una proposta che sia vincente per le prossime elezioni, dobbiamo costruire una proposta che sia maggioritaria. La proposta delle Agorà è come passare da quello che siamo a una possibile maggioranza in questo paese”. Così Enrico Letta alla festa dell’Unità a Bologna.