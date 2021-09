Il Giro di Sicilia è partito da Avola! Il saluto della città e del sindaco Cannata [GALLERY]

28 Settembre 2021 12:08

Il Giro di Sicilia è partito da Avola: al via la prima tappa con traguardo finale a Licata. Grande risposta di pubblico, a dare il via anche il sindaco Cannata

Il Giro di Sicilia ha finalmente preso il via. La corsa percorrerà in lungo e in largo la Regione per un totale di 712 chilometri, dal 28 settembre al 1 ottobre. Quest’oggi la partenza inaugurale con tutti i ciclisti fermi al km 0 di Avola, il traguardo odierno è posto a Licata. Importante risposta di pubblico, assiepato a bordo strada per ammirare campioni del calibro di Vincenzo Nibali, simbolo del ciclismo siciliano in tutto il mondo, ma anche Chris Froome e Alejandro Valverde. Presente alla partenza anche il sindaco Luca Cannata che ha posato insieme al gagliardetto della tappa e ha scattato un selfie con i ciclisti prima della partenza.