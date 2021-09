“Parola d’onore”: domani su Rai Storia un documentario sul giudice Di Bella e il programma “Liberi di scegliere”

17 Settembre 2021 12:59

Su Rai Storia un documentario sul giudice Di Bella

La Calabria viene associata spesso alla ‘ndrangheta e raramente, invece, ai nomi di tutti gli eroi moderni che lottano senza tregua contro il cancro di quella terra. Roberto Di Bella, il presidente del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria, è uno di loro. Ha deciso di cambiare le cose, portando in salvo tutti quei ragazzi che sembravano destinati a rimpiazzare i loro padri e i loro zii all’interno dei ranghi della feroce società criminale. Di Bella e il suo programma “Liberi di scegliere”, che allontana i ragazzi dalle proprie famiglie malavitose, sono al centro del doc “Parola d’onore”, in onda domani alle 23 in prima visione su Rai Storia per il ciclo “Documentari d’autore”. Il fine ultimo è quello della rieducazione: viene insegnato loro che i veri artefici del loro destino, sono loro stessi. Questi ragazzi non sono necessariamente destinati a diventare vittime, ma la loro vita può cambiare per bene loro e di tutto il paese.