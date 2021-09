Delprato si presenta a Parma ed esalta la Reggina: “a Reggio Calabria esperienza bellissima”

4 Settembre 2021 19:06

Enrico Delprato ha menzionato la Reggina durante la conferenza stampa di presentazione al Parma

Enrico Delprato non dimentica Reggio Calabria. Il difensore si è presentato oggi in conferenza stampa, l’ultimo giorno di calciomercato infatti ha accettato il trasferimento dall’Atalanta al Parma. Per il giovane terzino si tratta della terza stagione in Serie B, la seconda è stata vissuta con la maglia della Reggina. Tante le presenze e buono il bagaglio d’esperienza portato con sé. “Tutte e due le stagioni di Serie B che ho vissuto sono state complicate e difficili, ma proprio per questo mi hanno aiutato a crescere – ha affermato – . Soprattutto la prima, a Livorno, è stata dura, mentre l’anno scorso a Reggio Calabria ho trovato un ambiente diverso rispetto a quello a cui ero abituato a Bergamo, ma è stata un’esperienza bellissima che mi ha fatto crescere molto. Questo bagaglio che ho adesso cercherò di metterlo in mostra qui a Parma”.