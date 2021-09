Paralimpiadi: Draghi, ‘vittorie orgoglio e ispirazione per Italia, ci vedremo a P.Chigi’**

4 Settembre 2021 17:50

Roma, 4 set. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, si congratula con Ambra Sabatini, Martina Caironi e Monica Graziana Contrafatto per lo storico risultato nei 100 metri categoria T63 alle Paralimpiadi di Tokyo, che si aggiunge ai tanti successi azzurri che stanno caratterizzando questa edizione.

“La dedizione, la professionalità e il talento dimostrato dagli atleti paralimpici italiani -si legge in una nota- è fonte di grande orgoglio e ispirazione per tutto il Paese”. Il presidente del Consiglio riceverà a Palazzo Chigi le tre atlete, insieme a tutti gli altri vincitori, al loro ritorno da Tokyo.