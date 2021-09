Paralimpiadi di Tokyo, bronzo per l’Italia del tennistavolo: Michela Brunelli e Giada Rossi sconfitte dalla Cina

1 Settembre 2021 10:08

L’Italia ottiene la medaglia di bronzo nel tennistavolo femminile alle Paralimpiadi di Tokyo: le azzurre Michela Brunelli e Giada Rossi sconfitte dalla Cina

Solitamente l’argento “si perde” e il bronzo “si vince”, come recita un adagio delle gare in cui si va a medaglia. La prova femminile del tennistavolo alle Paralimpiadi di Tokyo però è uno di quei tornei che fa eccezione. Niente finale per il bronzo, chi perde la semifinale occupa direttamente il terzo gradino del podio. L’Italia si è dovuta quindi accontentare di una nuova medaglia di bronzo dopo la sconfitta nel match di semifinale di tennistavolo che ha visto Michela Brunelli e Giada Rossi arrendersi alla Cina. Le italiane hanno vinto il doppio contro le asiatiche Li Qian e Xue Juan, ma poi sono state sconfitte in entrambi i singolari.