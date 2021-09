Italia, le medaglie alle Paralimpiadi di Tokyo sono 58! Martina Caironi d’argento nel salto in lungo

2 Settembre 2021 13:27

Martina Caironi vince la medaglia d’argento nel salto in lungo alle Paralimpiadi di Tokyo: l’azzurra chiude alle spalle dell’australiana Low. Per l’Italia sono 58 medaglie complessive

L’Italia tocca quota 58 medaglie alle Paralimpiadi di Tokyo! Edizione da record per i portacolori azzurri che continuano a conquistare medaglie su medaglie in tutti gli sport. Se il nuoto si conferma disciplina regina, fa sempre piacere quando i podi arrivano dall’atletica, in particolar modo dopo gli exploit di Jacobs e della staffetta azzurra che ha riportato l’Italia al top anche nella ‘disciplina regina’. Per quanto riguarda le Paralimpiadi, ci pensa Martina Caironi a far sventolare alto il tricolore: l’atleta azzurra chiude al secondo posto la gara del salto in lungo femminile con un 5.14 che non riesce ad impensierire l’australiana Vanessa Low, oro con record del mondo di 5.28 metri. Terza piazza per la svizzera Elena Kratter con 5.01.