3 Settembre 2021 15:07

L’Italia chiude il programma del nuoto alle Paralimpiadi di Tokyo con un’altra medaglia: il bronzo della staffetta 4×100 misti è il 39° alloro su 65 che arriva dalle acque dell’Aquatics Centre

Non poteva che concludersi in bellezza per l’Italia il programma del nuoto alle Paralimpiadi di Tokyo. Gli azzurri hanno portato a casa ben 39 delle 65 medaglie conquistate fin qui dalle acque dell’Aquatics Centre di Tokyo. L’ultima è arrivata proprio nella gara conclusiva del programma, la staffetta 4×100 mista 34 punti che ha visto il quartetto azzurro chiudere sul terzo gradino del podio, mettendosi al collo il bronzo. Stupenda la prova di Riccardo Menciotti, Stefano Raimondi, Simone Barlaam e Antonio Fantin che hanno chiuso alle spalle della Russia e dell’Australia.