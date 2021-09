Paralimpiadi di Tokyo, triplo argento per l’Italia: Fantin nei 400 sl, Barlaam nei 100 farfalla, Raimondi nei 100 dorso

2 Settembre 2021 11:13

Il nuoto non smette mai di regalare emozioni a tinte azzurre, come le acque dell’Aquatics Centre dalle quali quest’oggi sono arrivate altre 3 medaglie. Tris di argenti per gli italiani impegnati in vasca. Antonio Fantin regala al pubblico uno straordinario duello con il brasiliano Talisson Henrique Glock, oro nel finale in 4.54.70. Secondo posto per l’azzurro in 4.55.70. Secondo gradino del podio anche per Simone Barlaam che nei 100 farfalla S9 chiude solo alle spalle di William Martin, autore del nuovo record del mondo nella disciplina. Gioia d’argento anche per Stefano Raimondi che chiude la prova dei 100 dorso S10 alle spalle dell’ucraino Krypak.