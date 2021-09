Paralimpiadi di Tokyo, ancora una medaglia ‘di coppia’: dopo Stefano Raimondi arriva il bronzo di Giulia Terzi nei 50 farfalla

3 Settembre 2021 11:49

Arriva una nuova medaglia ‘di coppia’ alle Paralimpiadi di Tokyo: dopo l’argento di Stefano Raimondi nei 200 misti, arriva il bronzo di Giulia Terzi nei 50 farfalla

E sono 63! Arriva una nuova medaglia per l’Italia alle Paralimpiadi di Tokyo, successo che conferma una dolce tradizione ‘di coppia’. Stefano Raimondi e Giulia Terzi hanno festeggiato ancora un successo a pochi minuti di distanza. Il nuotatore italiano ha vinto la 6ª medaglia della sua competizione mettendosi al collo l’argento nei 200 misti, la fidanzata, poco dopo, ha guadagnato il bronzo nei 50 farfalla. Per Giulia Terzi è la 5ª medaglia delle Paralimpiadi: la nuotatrice italiana ha chiuso con il tempo di 34.32 a 2 centesimi dalla statunitense Weggemann (34.30). Oro per la canadese Dorris (32.99) con nuovo record del mondo. Per l’Italia sono 63 medaglie: 13 ori, 27 argenti, 23 bronzi.