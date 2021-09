Paralimpiadi di Tokyo, altra doppia medaglia nel nuoto: Arjola Trimi argento nei 50 sl, bronzo per Luigi Beggiato

2 Settembre 2021 13:18

Arriva un’altra doppia medaglia nel nuoto per l’Italia alle Paralimpiadi di Tokyo: Arjola Trimi argento nei 50 sl S4, bronzo per Luigi Beggiato sulla stessa distanza

L’Italia del nuoto non vuole smettere di stupire! Dalle acque dell’Aquatics Centre di Tokyo continuano ad arrivare grandi soddisfazioni a tinte tricolori e una pioggia di medaglie per gli straordinari atleti azzurri impegnati in vasca. Arjola Trimi si conferma una tigre affamata di vittorie e primati. La nuotatrice lombarda chiude al secondo posto la gara dei 50 sl S4 mettendosi al collo la medaglia d’argento con tanto di record del mondo (S3). Al maschile sugli scudi Luigi Beggiato. L’atleta italiano, sulla stessa distanza della Trimi, chiude al terzo posto la sua gara ottenendo la medaglia di bronzo che porta il computo del medagliere italiano a quota 57.