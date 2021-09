Paralimpiadi di Tokyo, ci portiamo a casa tutto il podio! Tripletta nei 100 metri: Sabatini oro, Caironi argento, Contraffatto bronzo

4 Settembre 2021 14:47

Incredibile tripletta italiana nei 100 metri: Ambra Sabatini vince l’oro, Martina Caironi l’argento, Monica Contraffatto il bronzo! Italia a quota 69 medaglie

Non è un film, è tutto vero! La realtà supera la fantasia, sembra un finale scritto a tavolino con tanto di sceneggiatura a lieto fine. Gara conclusiva dell’atletica, piove a dirotto sulle ragazze dei 100 metri, tre azzurre in pista sognano di andare sul podio e finiscono per salirci tutte e tre. Una tripletta azzurra bellissima, strepitosa, epica! La pista continua a dare grandi soddisfazioni dopo le imprese di Jacobs e della staffetta maschile alle Olimpiadi, regalando un’altra grande pagina dello sport azzurro alle Paralimpiadi di Tokyo. Ambra Sabatini vince l’oro con tanto di nuovo record del mondo in 14.11. Argento per Martina Caironi. Bronzo per Monica Contraffatto. Le tre ragazze dell’atletica che nonostante le difficoltà delle loro vite si sono date forza l’una con l’altra, traendo ispirazione da quelle che sono amiche e avversarie in pista, finendo per condividere la gioia più grande delle loro vite. L’Italia sale a quota 69 medaglie in quella che è la Paralimpiade più vincente della storia.