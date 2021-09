Palmi: giornata di prevenzione e screening denominata Sanitel Day

9 Settembre 2021 12:26

Palmi: il prossimo 11 Settembre sarà realizzata una giornata di prevenzione e screening denominata Sanitel Day

Il Progetto Sanitel Day è un evento di prevenzione e screening a titolo completamente gratuito, durante il quale cittadini over 60 e cittadini con disabilità neurologiche, saranno accolti presso una postazione, allestita con gazebo, personale medico, paramedico che provvederanno a misurare i seguenti parametri vitali: misurazione della pressione arteriosa, tasso glicemico, saturazione ossigeno del sangue, frequenza cardiaca ed esame diagnostico con ECG. Al termine della consulenza sarà rilasciato un ticket che il cittadino provvederà a consegnare al proprio medico curante per segnalare i valori rilevati. Personale qualificato come medici, paramedici, O.S.S., infermieri iscritti all’ordine, giovani volontari e tecnici specializzati per le disabilità neurologiche, saranno a disposizione della cittadinanza di Palmi e comuni limitrofi. Inoltre, esperti in nutrizione forniranno informazioni sui corretti stili di vita e regole di alimentazione per una vita sana ed indicazioni su particolari problematiche di salute legate all’età senile. L’intento di intraprendere una campagna informativa/preventiva dedicata agli anziani nasce appunto, con l’obiettivo di raggiungere tutto il territorio di Palmi e Comuni limitrofi con lo scopo di coinvolgere il maggior numero di utenti over 60 che spesso presenta varie patologie legate all’età senile il più delle volte disconosciute dal cittadino. Allo stato attuale, infatti, la miglior cura è la prevenzione. Il messaggio che si vuole trasmettere è che una buona prevenzione, un corretto stile di vita e un’alimentazione sana, sono il modo più sicuro per restare in buona salute. La Dottoressa Anna Maria Arena attende quindi tutta la cittadinanza over 60 e cittadini legati a patologie neurologiche presso la postazione allestita appositamente a tale scopo.

Per info:

Numero Verde 800 91 3050