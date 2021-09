Palmi: all Tonnara la 2ª Edizione del Triathlon Race 2021 [FOTO]

28 Settembre 2021 19:40

Giornata meravigliosa quella che si è svolta domenica scorsa, 26 settembre, alla Tonnara di Palmi. Qui si è svolta la Seconda Edizione del Triathlon Race 2021 – Città di Palmi a cui hanno partecipato gli studenti del Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo dell’Istituto d’Istruzione Superiore “N. Pizi” di Palmi.

La cornice è stata perfetta: splendido paesaggio, mare favoloso e tanti spettatori che hanno fatto da corona al campo di gara. E’ stata un’ottima palestra, per gli studenti, per dimostrare tutta la loro determinazione nel voler “ripartire”, dopo i mesi di stasi, causa Coronavirus. E la specialità dell’Aquathlon ha fatto emergere tutta la carica agonistica dei giovani atleti. Il Triathlon, oltre a mettere in campo i risultati di allenamenti giovanili, ha rappresentato una buona opportunità per coinvolgere i più piccoli: tanti, infatti, sono stati i giovani spettatori che, con facilità, sono stati coinvolti a cimentarsi nelle specialità sportive presentate. Vi è stato spazio anche per la divulgazione pratica delle nozioni acquisite durante il corso di Salvamento: alcune unità natanti e pronti ad intervenire hanno monitorato gli atleti impegnati durante la frazione nuoto. Nell’ambito del Piano Estate, 40 allievi del Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo del “Pizi” di Palmi hanno, infatti, conseguito il brevetto. Atleti delle diverse categorie adulti, iscritti da diverse regioni d’Italia, hanno, inoltre, dato spettacolo, cimentandosi nelle tre frazioni: nuoto, bici e corsa. Al termine dell’evento, alcuni allievi si sono occupati del supporto alle postazioni di ristoro e di controllo sulla frazione corsa, mentre altri hanno premiato i vincitori. “Le attività sportive sono momenti di aggregazione e di formazione anche del carattere di ciascun giovane allievo. Si spera che si possa continuare a praticare lo sport, dopo il triste periodo di lockdown, tornando alla normalità”. Cosi afferma la Dirigente Scolastica, Professoressa Maria Domenica Mallamaci.

Marilea Ortuso