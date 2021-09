Pallacanestro Viola, Touring 104 sarà la Radio e la Tv ufficiale neroarancio

30 Settembre 2021 10:23

La Pallacanestro Viola rinnova l’accordo con Progetto Touring: Radio Touring 104 e Video Touring 655 saranno le emittenti ufficiali del club

La Pallacanestro Viola è lieta di comunicare di aver rinnovato l’accordo con la Progetto Touring per la cessione dei diritti di Radio e Tv Ufficiale. Radio Touring 104 e Video Touring 655, da sempre vicini alla nostra squadra, continuano ad essere Radio e Tv Ufficiale anche per la stagione 2021-2022. Sarà quindi la storica emittente Touring 104, (la prima radio Reggina), a trasmettere le radiocronache delle partite della Viola, in casa e in trasferta, attraverso le proprie frequenze e Video Touring 655 (la prima Radiovisione in Calabria) a videotrasmettere sul canale 655 del digitale terrestre visibile in tutta la regione Calabria le partite della squadra del mito.