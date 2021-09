Pallacanestro Viola, Soseteg Srl è il nuovo top sponsor del club neroarancio

27 Settembre 2021 15:14

La Pallacanestro Viola comunica l’accordo di sponsorship con Soseteg Srl: la società edile reggina sarà top sponsor sulla maglia della squadra

La società neroarancio e Soseteg Srl comunicano l’accordo di sponsorship per la stagione sportiva 2021.2022. Soseteg Srl, nuovo Top Sponsor della società neroarancio, sarà sulla nuova maglia della Viola fin dalla prima partita del campionato nazionale di serie B il prossimo 3 ottobre al PalaCalafiore. Soseteg Srl opera in campo edile, immobiliare, energetico e della sicurezza, offrendo consulenze tecniche altamente qualificate e garantendo il soddisfacimento delle esigenze dei committenti con i più alti standard qualitativi. Esperienza, sicurezza, affidabilità sono i cardini su cui si fonda l’operato della società. Soseteg e Pallacanestro Viola condividono intenti e valori improntati alla collaborazione e al gioco di squadra e la volontà di condividere un progetto sul territorio con lo sguardo rivolto al futuro della città di Reggio. Insieme non si può che raggiungere il successo.