Pallacanestro Viola, rinnovata la partnership con Gramotto per il terzo anno consecutivo

7 Settembre 2021 15:01

Pallacanestro Viola rinnova la propria partnership con Gramotto, bevanda ufficiale del club per il terzo anno consecutivo: i neroarancio sempre attenti a valorizzare i prodotti del territorio e la tradizione reggina

Per il terzo anno consecutivo Gramotto è sponsor della Pallacanestro Viola. Gramotto sarà ancora la bevanda ufficiale della Pallacanestro Viola. La deliziosa unione di melograno e bergamotto di Reggio Calabria che dà vita a Gramotto, bibita fresca e dissetante, accompagnerà la Pallacanestro Viola anche nel secondo campionato nazionale in serie B. Gramotto, 100% made in Calabria, è una bevanda dal carattere unico, ottima per la salute grazie alle sue

proprietà antiossidanti e nutrizionali che sono garantite dal melograno ricco di vitamine e dal bergamotto principe degli agrumi, a sua volta ricco di polifenoli. La bevanda prodotta dal Consorzio Motta S. G. di Motta San Giovanni è già in vendita in tutti i negozi e bar della Calabria e può essere acquistata anche on line agli indirizzi www.gramotto.com e www.consorziomotta.com.