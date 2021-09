17 Settembre 2021 10:22

La Pallacanestro Viola riconferma Maurizio Marino come Responsabile Marketing: sarà coadiuvato da Rossella Uslenghi come PR

La Pallacanestro Viola è lieta di comunicare l’organigramma dell’area marketing per la stagione sportiva 2021/2022. Il club neroarancio ha confermato Maurizio Marino nel ruolo di Responsabile Marketing. Maurizio, vulcanico ed instancabile dirigente dell’area Marketing neroarancio, sarà coadiuvato da Rossella Uslenghi come PR. La squadra è già al lavoro per la stagione che sta per cominciare. La Società formula i migliori auguri di buon lavoro all’area marketing della Viola!