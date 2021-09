Pallacanestro Viola, attivo il botteghino presso il PalaCalfiore: info, prezzi degli abbonamenti e sconto sui tamponi

16 Settembre 2021 16:46

Pallacanestro Viola, attivo il botteghino presso il PalaCalafiore per l’acquisto degli abbonamenti per la stagione 2021-2022: info, prezzi e sconto speciale per i tamponi

La Pallacanestro Viola si appresta a vivere una stagione da protagonista in Serie B, nuovamente con i tifosi neroarancio al proprio fianco. Da oggi è attivo il botteghino presso il PalaCalafiore per acquistare gli abbonamenti per la stagione 2021-2022. Per entrare al palazzetto di Pentimele bisognerà esibire il Green Pass o in alternativa l’esito di un tampone negativo: i tifosi della Pallacanestro Viola avranno diritto ad uno sconto sul tampone presso la Farmacia Marra una volta esibito il tagliando della partita.

Info e prezzi Campagna Abbonamenti 2021-2022

DA OGGI È ATTIVO IL BOTTEGHINO

– Presso il PalaCalafiore, Ingresso cancello 15 a partire da oggi Giovedì 16/09 dalle 16:30 alle 19

Tutte le tessere danno diritto all’ingresso per 14 gare in casa. (Termini e condizioni sul sito pallacanestroviola.it)

I PREZZI

I titoli sono divisi nelle seguenti fasce:

Parterre centrale – Sostenitore 350€

Parterre Centrale – Intero 180€

Parterre Centrale Junior (12+) – 110€

Parterre laterale – 150€

Parterre laterale junior (12+) – 90€

Tribuna Intero – 120€

Tribuna Junior (12+) – 70€

Curva Intero – 100€

Curva Junior (12+) – 60€

Per maggiori Info:

Sede – 329 852 3367

Email – ticketing@pallacanestroviola.it

Tamponi: prezzo speciale per tutti i tifosi neroarancio

Per l’intera stagione sportiva 2021/2022 la Pallacanestro Viola comunica che il partner farmacia Marra effettuerà tamponi propedeutici al Green Pass a soli 10€ per i tifosi neroarancio che intendono accedere al PalaCalafiore per le gare interne della Viola. Basterà esibire il tagliando valevole per l’ingresso alla partita successiva presso la Farmacia Marra in Via Santa Caterina d’Alessandria, 228, 89122 a Reggio Calabria (Rc) il giorno antecedente alla partita a partire dalle ore 16:30.