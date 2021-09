Pallacanestro Viola, confermato Gabriele Calabrò nel ruolo di Dirigente Responsabile del Club

26 Settembre 2021 13:35

Nuova, importante, conferma per la Pallacanestro Viola: Gabriele Calabrò sarà Dirigente Responsabile del Club per la stagione 2021-2022

La Pallacanestro Viola comunica di aver confermato Gabriele Calabrò come Dirigente Responsabile del Club per la stagione sportiva 2021-2022. Gabriele, reggino doc con il nero e l’arancio tatuati addosso, si appresta a vivere per il terzo anno consecutivo una nuova stagione da Dirigente Responsabile della Viola. Ad inizio 2020, Calabrò ha completato il Corso Nazionale di formazione permanente per dirigenti sportivi. Noto per essersi sempre distinto per competenza e professionalità in qualsiasi circostanza, Calabrò è già al lavoro per la stagione che sta per iniziare.