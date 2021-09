Pallacanestro Viola, Filippo Marcianò è il nuovo chinesiologo del club neroarancio

25 Settembre 2021 15:26

La Palalcanestro Viola annuncia Filippo Marcianò come nuovo chinesiologo del club per la stagione 2021-2022

La Pallacanestro Viola comunica di aver affidato a Filippo Marcianò il ruolo di chinesiologo del club per la stagione sportiva 2021/2022. Per Marcianò si tratta di un ritorno alla Viola, dove dal 92′ al 98′ era già stato chinesiologo. Profilo esperto che vanta già diverse esperienze importanti nel settore, ha girovagato molto nell’hinterland Calabrese dove è riuscito ad ottenere due promozioni, prima con il Bevacqua Basket e poi con l’Audax in Serie D. Sempre nel mondo del basket, Filippo è stato anche chinesiologo al Val Gallico e assistente allenatore al Soccorso.

Reduce da un biennio importante con la Reggio Bic, dove nella stagione 2019-2020 ha ricoperto il ruolo di chinesiologo e nella stagione 2020-2021 quello di assistente allenatore, Marcianò non vanta esperienze importanti solo nello sport della palla a spicchi. È stato infatti chinesiologo della Reggina Calcio e del Cav Gallico (Pallavolo Femminile). Marcianò è stato già aggregato allo staff medico neroarancio e sarà a fianco alla Viola per l’intera stagione sportiva 2021-2022.