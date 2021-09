Pallacanestro Viola-DelFes Avellino: prezzi dei biglietti, orari del botteghino e modalità di acquisto online

28 Settembre 2021 16:17

Tutto pronto per la prima gara della stagione 2021-2022 della Serie B di basket: comunicate le info sull’acquisto e i prezzi dei biglietti per la gara Pallacanestro Viola-DelFes Avellino di domenica 3 ottobre

La Pallacanestro Viola è lieta di comunicare i prezzi relativi ai tagliandi validi per la gara inaugurale di campionato contro la DelFes Avellino, in programma per domenica 03/10/2021 alle ore 18:00 al PalaCalafiore.

PREZZI

Parterre centrale € 15,00 (junior € 10,00)

Parterre laterale € 12,00 (junior € 7,00)

Tribuna € 10,00 (junior € 6,00)

Curva € 8,00 (junior € 5,00)

BOTTEGHINO PALACALAFIORE Orario: Tutti i giorni 16:30 – 19:00

BCENTERS Indirizzo: Via Sbarre Centrali, 324 Reggio Calabria Orario: Lun 14:30/20:15 | Mar/Ven 09:30/12:40 – 15:00/20:15 | Sab/Dom 09:30/20:15

Il tagliando di accesso al palazzetto potrà anche essere acquistato on line sul portale vivaticket.it https://www.vivaticket.com/it/biglietto/pallacanestro-viola-vs-del-fes-avellino/165027

Al costo dei biglietti verranno aggiunti i diritti di prevendita pari al 10% del costo del tagliando, a partire da €1,50.