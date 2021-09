Pallacanestro Viola, i baby Cuzzocrea e Accurso faranno parte del gruppo giovanile under 17

28 Settembre 2021 10:28

Si muovono anche i giovani talenti in casa Pallacanestro Viola. La società neroarancio ha appena rilasciato un comunicato riguardante la situazione sportiva di Rosario Cuzzocrea e Matteo Artuso nel quale si legge: “la Pallacanestro Viola comunica di aver raggiunto un accordo con la Scuola Basket Viola relativamente al trasferimento dei prestiti degli atleti Rosario Cuzzocrea (2005) e Matteo Accurso (2005) che faranno parte del gruppo giovanile under 17 per la stagione sportiva 2021/22“.