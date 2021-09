Palermo, sequestrati oltre 1300 articoli non sicuri e calzature a marchio contraffatto: denunciato un commerciante cinese

2 Settembre 2021 10:57

Palermo, i Finanzieri della Compagnia di Bagheria hanno sequestrato oltre 1.300 articoli non sicuri e calzature recanti marchi contraffatti

I Finanzieri della Compagnia di Bagheria, nell’ambito dell’intensificazione del controllo economico del

territorio disposto dal Comando Provinciale di Palermo in materia di sicurezza dei prodotti, hanno sequestrato

a Piana degli Albanesi oltre 1.300 articoli non sicuri e calzature recanti marchi contraffatti.

In particolare, le Fiamme Gialle hanno individuato un esercizio commerciale all’interno del quale erano poste

in vendita mascherine facciali non a norma, nonché cosmetici, unguenti e materiali elettrici privi delle previste

autorizzazioni e, quindi, potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Inoltre, nel corso del

controllo sulla merce in esposizione sono state rinvenute anche delle calzature riproducenti la foggia del noto

marchio Converse modello All Star e capi d’abbigliamento recanti i disegni di famosi personaggi di fantasia

della Disney.

Al termine del controllo, tutta la merce è stata sottoposta a sequestro per le violazioni in materia di tutela dei

marchi, codice del consumo e vendita di materiale elettrico, mentre il rappresentante legale dell’attività, un

cittadino di origini cinesi residente a Piana degli Albanesi, è stato deferito all’Autorità giudiziaria di Termini

Imerese per i reati di contraffazione e ricettazione ed è stato altresì segnalato alla competente Camera di

Commercio ai sensi del Codice del Consumo che prevede l’irrogazione della sanzione amministrativa che

varia da un minimo di €. 516 a un massimo di €. 25.823.

Continuano, incessanti, i controlli delle Fiamme Gialle in tutta la provincia palermitana al fine di contrastare

ogni forma di illegalità economica, a tutela dei consumatori e degli esercizi commerciali che operano nel

rispetto delle norme.