Palermo: arrestato amministratore giudiziario per il reato di estorsione aggravata

6 Settembre 2021 11:00

Palermo: la Guardia di Finanza ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del dottore commercialista Antonio Lo Mauro

Su delega della Procura della Repubblica di Palermo, i finanzieri del locale Comando Provinciale della

Guardia di Finanza hanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale del capoluogo, con

la quale è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del dottore commercialista

Antonio LO MAURO (cl. ’66), indagato per il reato di estorsione aggravata dall’abuso dei poteri e con

violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione.

Le indagini eseguite dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Palermo hanno

disvelato condotte illecite tenute dall’indagato nell’ambito di rapporti lavorativi correlati all’incarico di

amministratore giudiziario che lo stesso riveste dal settembre del 2015, su nomina del Tribunale di Palermo.

In tale contesto, l’indagato avrebbe costretto un consulente fiscale e contabile delle società in amministrazione

giudiziaria a corrispondergli indebitamente, in più tranche, la somma complessiva di 5.000 euro in contanti,

nonché a pagare indebitamente un debito di 6.240 euro contratto dallo stesso LO MAURO con un altro

professionista.

Prosegue l’azione delle Fiamme Gialle palermitane, con il coordinamento della locale Procura della

Repubblica, a tutela della corretta esecuzione delle delicate funzioni connesse allo svolgimento delle procedure

di amministrazione straordinaria delle imprese oggetto di sequestro e confisca.

