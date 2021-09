Palermo, non si finisce mai di scoprire: antica pavimentazione rinvenuta davanti a Palazzo Reale

1 Settembre 2021 13:32

“L’amore e il desiderio di conoscenza della città si arricchiscono di un altro prezioso gioiello”: ha affermato il Sindaco Leoluca Orlando

Un’antica pavimentazione è stata scoperta davanti a Palazzo Reale di Palermo nel corso di alcuni lavori di rigenerazione urbana in piazza del Parlamento, davanti alla sede dell’Ars. “Palermo continua a rivelare i suoi tesori sotterranei – dice il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando – . L’amore e il desiderio di conoscenza della città si arricchiscono di un altro prezioso gioiello che vedrà l’impegno dell’amministrazione per gli interventi di recupero. Si tratta di un altro pezzo di storia della città in un percorso che l’amministrazione ha ottenuto venisse riconosciuto internazionalmente Patrimonio dell’Unesco. Un nuovo polo di attrazione per cittadini, turisti e studiosi”.