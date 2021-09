Oratorio Itinerante, il 25 settembre a Gallico passeggiata ecologica tra natura e fede

22 Settembre 2021 11:29

L’escursione avrà come tappa la chiesetta della Madonna della Neve di San Giovanni di Sambatello

Dopo il pomeriggio all’insegna dello sport e dopo il momento di spiritualità sulla spiaggia di Gallico Marina, torna a Reggio Calabria un nuovo appuntamento con l’Oratorio Itinerante. La terza iniziativa della serie è in programma sabato 25 settembre 2021 e nasce dalla collaborazione tra l’Associazione di Volontariato “Il sorriso di don Bosco” di Gallico e l’Oratorio Parrocchiale “San Sebastiano Martire” di Diminniti. Una condivisione di intenti maturata dal desiderio di sana aggregazione, dopo il periodo più buio della pandemia, che è sfociata nell’organizzazione di una “passeggia ecologica tra natura e fede alla scoperta del nostro territorio”. L’escursione è aperta a chiunque volesse partecipare ed il programma prevede il raduno alle ore 15.00 nella traversa di Via Troncovito Palazzine di Gallico (nei pressi dei locali dell’Oratorio Don Bosco) e la partenza alle ore 15.30 con destinazione la chiesetta della Madonna della Neve, nel suggestivo belvedere di San Giovanni di Sambatello dal quale è possibile scorgere un panorama mozzafiato dello Stretto e della città di Reggio Calabria. Nel corso della passeggiata, che soste comprese durerà circa tre ore, non mancheranno momenti di convivialità, allegria, confronto, preghiera e spiritualità. Per la partecipazione all’iniziativa, totalmente gratuita, basta presentarsi alle ore 15.00 di sabato 25 settembre muniti di zainetto, scarpe comode, acqua e felpa. I bambini dovranno necessariamente essere accompagnati dai genitori. L’Associazione di Volontariato “Il sorriso di don Bosco”, animata dal carisma e dal sistema educativo del Santo dei giovani, è costituita dalla Famiglia Salesiana che per quasi sessant’anni ha composto la comunità delll’Oratorio don Bosco di Gallico: salesiani cooperatori, exallieve, PGS Aurora Gallico, animatori, simpatizzanti e volontari. L’Oratorio Parrocchiale “San Sebastiano Martire” di Diminniti, nato nel 2010, è un piccolo punto di incontro e comunione sulla strada del “crescere insieme” per donare alla comunità esperienze di vita e opportunità di crescita e per accompagnare le giovani generazioni su un cammino di fede, speranza e carità attraverso la preghiera, il teatro, la musica, lo sport ed il tempo libero. Per informazioni più dettagliate è possibile visitare le pagine facebook Oratorio “Don Bosco” di Gallico e Oratorio “San Sebastiano Martire” Diminniti.