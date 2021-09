Operazione “Lex”: la Corte d’Appello di Reggio Calabria riforma la sentenza dell’abbreviato. Pene diminuite e diverse assoluzioni

30 Settembre 2021 16:09

All’esito di una camera di consiglio durata quasi sedici ore la Corte Distrettuale (presidente Monaco, a latere Garreffa e Treglia) ha riformato la sentenza emessa nell’ambito dell’operazione Lex che vede alla sbarra le presunte cosche operanti su Laureana di Borrello, paesi limitrofi e con propaggini nel Nord Italia. In sei sono stati assolti dall’accusa di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso; mentre sono state rideterminate in senso favorevole le pene per gli altri imputati a seguito anche dell’esclusione per tutti dell’aggravante di cui al comma 6° dell’art. 416 bis. Sono stati assolti dall’accusa del reato di cui all’art.416 bis c.p.: Lamanna Francesco (assistito dall’avv. Giuseppe Alvaro), Marafioti Albino ( assistito dall’avv. Mario Santambrogio), Chindamo Alberto ( assistito dagli avv.ti Giovanni Montalto e Domenico Ceravolo), Pettè Tiziana ( assistita dali avv.ti Giovanni Montalto e Giuseppe Milicia), Lamanna Antonello (assistito dagli avv.ti Enrico Chindamo e Francesco Siclari), Piromalli Vincenzo (assistito dall’avv. Annarita Ylenia Chindamo). Assolto invece dall’accusa di attribuzione fittizia di valori Bruzzese Gianfranco ( assistito dall’avv. Vincenzo Tracuzzi). Rideterminate le pene in senso sensibilmente favorevole per Ferrentino Marco (assistito dagli avv.ti Giovanni Montalto e Francesco Calabrese), Ferrentino Francesco (assistito dagli avv.ti Giovanni Montalto e Domenico Ceravolo), Ferrentino Alessio ( assistito dagli avv.ti Guido Contestabile e Giovanni Montalto), Digiglio Antonino (assistito dagli avv.ti Gregorio Ceravolo e Domenico Ceravolo), Dimasi Giuseppe ( assistito dall’avv. Antonia Nicolini) e Sibio Giovanni (assistito dagli avv. Francesco Siclari ed Enrico Chindamo). Soddisfatti i difensori degli assolti; mentre valuteranno di sottoporre al vaglio di legittimità la sentenza i difensori degli altri appellanti una volta conosciuti i motivi per i quali la Corte territoriale ha fissato un termine di novanta giorni.