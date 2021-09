Taormina, operaio colpito da una carrucola: trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Messina

16 Settembre 2021 12:58

Operaio ferito dal cedimento di una carrucola in un cantiere nel centro storico di Taormina: l’uomo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Messina, è in gravi condizioni

Ancora un incidente sul lavoro registrato in Sicilia. Un operaio di 58 anni, A.C., è rimasto ferito dal cedimento di una carrucola mentre lavorava presso un cantiere situato nel centro storico di Taormina. L’operaio stava lavorando in via Silipigni, quando il crollo accidentale di una carrucola lo avrebbe colpito in pieno: gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire le esatte dinamiche di quanto accaduto. L’uomo, originario di Letojanni, è stato immediatamente trasportato al Policlinico di Messina, poichè in gravi condizioni, attraverso l’utilizzo dell’elisoccorso.