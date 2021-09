Open Day 2021, l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria apre i suoi spazi, reali e virtuali, al pubblico

22 Settembre 2021 09:11

A partire dal 27 settembre al 30 ottobre, l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, in occasione della settimana dell’ “Orientamento – 2021/2022”, apre i propri spazi, anche virtuali, alle nuove matricole, in “modalità mista”. La recente sperimentazione della modalità di erogazione della “didattica a distanza”, in aggiunta alla modalità “in presenza” fa di questa Istituzione, una realtà sinestetica capace non solo di alternare i metodi didattici, ma di espanderli e metterli in relazione tra loro, attraverso la ricerca di nuove modalità erogative del sapere sia pratico che teorico. Esperienza che l’Accademia ha maturato anche in seno al progetto “Laboratorio dello Stretto”, ideato e sviluppato coerentemente alle linee guida dell’Azione 10.5.1 del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, che ha condotto alla creazione e diversificazione dell’offerta formativa extracurriculare permettendo agli allievi incontri, tra gli altri, con personalità come Santo Versace, Gai Mattiolo, Bruno Piattelli e artisti del calibro di Paolo Calzolari, StenLex, Gian Maria Tosatti.

Con questo spirito rinnovato e con un’attenzione crescente a fare dell’Accademia quel ponte ideale tra formazione e professionismo offriamo una serie di attività:

Presentazione delle scuole in modalità “mista” che si svolgerà da lunedì 27 settembre a lunerdì 4 ottobre 2021 come da calendario di seguito riportato.

Lunedì 27 sett. Martedì 28 Sett. Mercoledì 29 Sett. Venerdì 1 Ott. Lunerdì 4 Ott. Ore 10.00

Progettazione della moda 1 Ore 10.00

Pittura Ore 10.00

Fumetto ed illustrazione

modalità “mista” 2 Ore 10.00

Decorazione Ore 10.00

Scenografia Ore 16.30

Comunicazione e didattica dell’arte Ore 11.30

Grafica d’arte e Grafica Ore 11.30

Scultura

modalità “mista” 2 1 – durante la presentazione della Scuola di Progettazione della Moda ci sarà come ospite il Presidente della Camera della Moda. 2 – bisogna essere muniti di Green Pass

L’accesso alla presentazione delle scuole è libero per tutti gli interessati: basta iscriversi alla Classroom di Google denominata “Open Day 2021 – ABARC” con il codice awlzhnf, e scegliere l’appuntamento Meet desiderato. Ecco il link di invito: https://classroom.google.com/c/MzkxNDM4MjM0MzY4?cjc=awlzhnf. lì saranno pubblicati tutti i link Meet del calendario, basta scegliere quello desiderato. Inoltre è attivo InfoPoint virtuale e in sede al quale si può accedere dal lunedì al venerdì (ore 10.00 -13.00) e incontrare docenti e studenti che daranno puntuali informazioni sui corsi di studio attivati, sulle procedure di iscrizione, sulla vita accademica e saranno ben lieti di riscontrare ogni richiesta. Attraverso un form raggiungibile a questo indirizzo: http://www.accademiabelleartirc.it/infopoint/contatti/ si potrà richiedere un appuntamento in sede, dove sarà possibile essere guidati in un percorso conoscitivo dell’Accademia con i suoi laboratori.

In modalità virtuale si potrà accedere alla Google Classroom, inserendo il codice: 5adq35l ecco il link di invito: https://classroom.google.com/c/MTQ3MTU5NzkwNzUy?cjc=5adq35l e prenotarsi alla videoconferenza indicando Nome, Cognome, Scuola di provenienza, tramite messaggio sotto il post con link meet pubblicato di volta in volta nella Classroom stessa. Infine nel nostro sito Infopoint www.accademiabelleartirc.it/infopoint è presente la modulistica per l’iscrizione, l’intera offerta formativa accademica, rinnovata e in linea con le tendenze del mercato del lavoro. L’Accademia, infatti, offre una ricca possibilità di scelta con ben 8 scuole presenti nei Trienni e nei Bienni ordinamentali quali: Comunicazione e Didattica dell’arte, Decorazione, Fumetto ed illustrazione, Grafica, Pittura, Progettazione della moda, Scenografia, Scultura.