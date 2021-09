Nuovo Title Partner per l’Orlandina Basket: da oggi sarà Infodrive Capo d’Orlando

30 Settembre 2021 15:41

Da oggi l’Orlandina Basket ha un nuovo Title Partner per l’Orlandina: la squadra di pallacanestro si chiamerà infatti Infodrive Capo d’Orlando

Nuovo Title Partner per l’Orlandina Basket! Grazie all’accordo siglato in queste ore, sarà infatti Infodrive S.p.A, azienda attiva nel campo dei servizi automotive, ad abbinare il proprio marchio al nome del club per la stagione 2021/22: da oggi sarà Infodrive Capo d’Orlando!

Un accordo significativo, che segna il legame tra Orlandina Basket e un’eccellenza imprenditoriale del territorio. Infodrive S.p.A è una realtà che nasce nel 2009 dalla volontà e dalla determinazione di un gruppo di esperti del settore automotive con l’obiettivo di offrire ai propri clienti i migliori servizi di assistenza legati all’automobile, polizze assicurative e mobilità green. Lo staff altamente qualificato è sempre operativo h24 per garantire ai propri clienti un’assistenza a 360° unica nel suo genere. Dalla nascita ad oggi, la società ha continuato ad espandersi sia a livello territoriale che come gamma di servizi offerti, forte del successo ottenuto sin dal primo anno di attività. Sede amministrativa e operativa in Capo d’Orlando e due succursali logistiche, dislocate per aree geografiche: Roma e Milano. La società Infodrive è tra i gruppi più dinamici del settore automotive, configurandosi come una realtà flessibile nell’ambito dei servizi di assistenza legati all’automobile.

“I sentieri – dichiara il Presidente Enzo Sindoni – si costruiscono viaggiando, e siamo orgogliosi, oggi, di avere come title sponsor un’azienda del territorio, che offre servizi innovativi. Coach Marco Cardani guida il gruppo più giovane della storia dell’Orlandina. Dai giovani passa la capacità di trasmettere i valori che ci hanno sempre contraddistinto, con l’assoluta convinzione che dai giovani passa la capacità di fare passi in avanti. E noi vogliamo continuare a crescere insieme ad InfoDrive, con Franco Costanza e sua moglie Angela, che insieme a noi gireranno l’Italia. Domenica prossima, 10 ottobre, torneremo nel nostro palazzetto, che non chiamo PalaFantozzi perché tra qualche settimana partiranno i lavori di sostituzione del telo esterno, così il nostro palazzetto si chiamerà InfoDrive Arena”.

“Sono davvero emozionato – dichiara Franco Costanza, Direttore Generale Infodrive S.p.A – perché quando abbiamo creato l’azienda, non avremmo mai immaginato di diventare main sponsor della squadra di Capo d’Orlando. Per noi è davvero un onore e siamo orgogliosi di essere al fianco di una grande società come l’Orlandina Basket”.

“InfoDrive è nata dieci anni fa – dice Angela Tricarico, Amministratore Infodrive S.p.A – è un’azienda attiva nel mondo dell’automotive e tutto ciò che comprende il mondo assicurativo e di assistenza stradale. Per noi è motivo di orgoglio essere un’azienda di Capo d’Orlando che opera a livello nazionale e sicuramente la sinergia con l’Orlandina Basket farà crescere entrambe le società”.