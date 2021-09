Nuovo ciclo di eventi al “Telesia Museum” di San Roberto

16 Settembre 2021 12:29

Notevole affluenza di visitatori alla mostra “Storie di Donne” presso le sale del “Telesia Museum” di San Roberto

Premiata da una notevole affluenza di visitatori si è conclusa la mostra “Storie di Donne” che dal 20 agosto si è tenuta presso le sale del “Telesia Museum” di San Roberto.

La mostra, a cura del prof. Remo Malice e della Direttrice del Museo, dott.ssa Maria Cotroneo, con la preziosa collaborazione del prof. Mario D’Ascola, è stata fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale, con in testa Il Sindaco Antonino Micari. L’esposizione ha voluto raccontare le emozioni ed i pensieri che percorrono il cuore e la mente delle donne, filtrate dalle interpretazioni di quindici giovani artisti.

Nelle opere esposte viene fuori prepotentemente la capacità delle donne di trovare il modo per risolvere e superare le difficoltà della vita con la loro intelligenza, la loro determinazione, la loro purezza d’animo, la loro lealtà ed il loro amore della vita di cui sono certamente le protagoniste assolute.

Nelle opere troviamo uno spaccato dell’umanità al femminile che parte dalla Genesi per giungere alla distruzione con il Diluvio Universale da cui rinasce; si leggono anche la gioia della maternità e la bellezza del corpo femminile visto come espressione dello splendore ed armonia del creato;nei dipinti e ritratti dei volti si colgono le emozioni che vivono in ognuno di noi; si percepisce la forza d’animo che è il motore di ogni nostra azione e nello stesso tempo i segni della costrizione e della violenza che sempre più spesso emergono anche nella società contemporanea. Il tutto si manifesta con un trionfo di colori e questo è un particolare che veramente colpisce il visitatore.

Questa mostra è stata la prima di un nuovo ciclo di eventi, in programma sino alla prossima estate, che il “Telesia Museum” sta mettendo in cantiere. Con “Storie di Donne”, il pubblico ha avuto la possibilità di ammirare le opere di artisti di valore, anche se alcuni di loro sono agli inizi del loro percorso.

Uno dei grandi meriti della mostra è stato quello di dare spazio e valorizzare artisti giovani, alcuni già affermati, altri sulla rampa di lancio. La valorizzazione ed il lancio dei giovani artisti della nostra terra vuole essere la nuova missione del Sindaco Micari, della direttrice del Museo dott.ssa Cotroneo, del direttore artistico del “Telesia Museum” Riccardo Ghiribelli e dei proff. D’Ascola e Malice, rispettivamente condirettore artistico e curatore.

A regalarci tutte queste emozioni e tanti spunti di riflessione nascenti dalle loro opere sono stati i seguenti artisti: Alberta Dito, Angelica Tripodi, Davide Pellicanò, Domenica Cosoleto, Graziella Romeo, Luciano Siviglia, Michela Franco, Miriam Arconte, Miriana Pirrottina, Silvia Provenzano, Vincenza Timpano, Jasmine Ianni’, Jenifer Barbuto, Mariateresa Cereto.

Che dire loro: Complimenti e grazie per le emozioni che ci regalate con le vostre opere.

Oreste Mario Dito