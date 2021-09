Nuovi parcheggi a Cosenza: consegnate ieri le aree interessate alla ditta concessionaria Traffic srl

10 Settembre 2021 13:21

Consegnate ieri, alla ditta concessionaria Traffic srl, le aree di sosta di Cosenza Centro, già sede di parcheggio e dell’Autostazione, per la realizzazione e la gestione di nuovi parcheggi

Sono state consegnate ieri, alla ditta concessionaria Traffic srl, le aree di sosta di Cosenza Centro, già sede di parcheggio e dell’Autostazione, per la realizzazione e la gestione di nuovi parcheggi. Si tratta, in un caso, di un ampliamento rispetto alle dimensioni attuali oltre all’istallazione di apparecchiature di automazione e controllo e pagamento degli accessi. I sistemi sofisticati adottati, prevedono il riconoscimento delle targhe e di un sistema di conteggio degli ingressi e delle uscite al fine di non consentire accessi oltre il numero di stalli presenti, sistema all’avanguardia automatizzato e soprattutto “green” poichè non prevede l’erogazione di carta termica, già dichiarata inquinante, per andare incontro alle nuove normative a tutela dell’ambiente. I nuovi parcheggi, coperti da rete di telecamere e videosorveglianza, saranno fruibili h24 con tariffe concorrenziali rispetto ai servizi offerti. Su entrambi i parcheggi, in specifici orari stabiliti dal concessionario, sarà presente personale che, soprattutto nelle fasi inziali, assisterà la clientela. In ogni caso sarà sempre disponibile un helpdesk citofonico e 5 pulsanti SOS h24, 7 giorni su 7. L’apertura per il parcheggio di Cosenza centro è prevista, salvo imprevisti, per la prima settimana di ottobre, mentre il secondo per il mese successivo.

