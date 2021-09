Non è l’Arena, la vicequestore Schilirò: “Green Pass viola la Costituzione e i diritti dei cittadini” [VIDEO]

30 Settembre 2021 17:33

Alessandra Nunzia Schilirò, la vicequestore della Polizia di Stato, continua a esprimersi in maniera contraria al Green Pass: le ragioni spiegate a “Non è l’Arena”

Nei giorni scorsi a Roma, nel corso di una manifestazione contraria al Green Pass, è salita sul palco una donna la cui presenza ha fatto molto scalpore. La signora in questione è Alessandra Nunzia Schilirò, vicequestore della Polizia di Stato, che in qualità di libera cittadina e incurante delle possibili conseguenze legate al suo lavoro, ha deciso di salire sul palco a protestare insieme ai cittadini. La Schilirò ha spiegato i motivi giuridici secondo i quali il certificato verde violi Costituzione e diritti dei cittadini. Concetto ripetuto anche a “Non è l’Arena”, il programma di La7 condotto da Massimo Giletti. Di seguito proponiamo un estratto del suo discorso e in calce all’articolo il video completo: “il Green Pass è illegittimo perchè viola la Dichiarazione Universale dei diritti umani; Viola la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea; viola l’articolo 36 del decreto istitutivo del Green Pass a livello europeo che dice che il Green Pass non può essere mai uno strumento di discriminazione. Al di là di tutto questo c’è un motivo che mi sta particolarmente a cuore: il Green Pass viola la Costituzione. Io ho giurato sulla Costituzione, per me era un diritto essere lì (in piazza sul palco a protestare, ndr), ma anche un dovere“.